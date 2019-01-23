В Нижнем Новгороде освоили получение прекурсоров для углеродного волокна

Нижний Новгород, , 13:28 — REGNUM Учёные Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского разработали новый метод получения полимерного сырья (прекурсоров) для создавания углеродного волокна, применяемого в высокотехнологичных отраслях промышленности. Об этом 23 января сообщает пресс-служба вуза.

Углеродное волокно является важным конструкционным материалом XXI века. Благодаря высокой прочности, не уступающей металлическим сплавам, в сочетании с низким удельным весом и высокой окислительной стабильностью оно является незаменимым авиа‑ и судостроении, строительстве, медицине, спортивной индустрии, а также в других высокотехнологичных отраслях промышленности.

Работа учёных ННГУ посвящена разработке нового метода получения сополимера акрилонитрила для производства высококачественных углеродных волокон с высокими прочностью и модулем упругости. Для получения указанных сополимеров акрилонитрила был впервые применена контролируемая радикальная полимеризация по механизму с переносом атома (ATRP) с использованием в качестве катализатора комплекса бромида меди.

В процессе работы были получены сополимеры, характеризующиеся высокой степенью композиционной однородности, заранее заданным составом и значением молекулярной массы. Использование в качестве сырья сополимеров, полученных по разработанной методике, вместо сополимеров, применяемых в настоящее время, позволит добиться более высокой прочности получаемых углеродных волокон, что в свою очередь позволит им выдерживать более высокие нагрузки без разрушения или уменьшить массу изделия при сохранении тех же механических характеристик, что особенно важно в авиации и спортивной индустрии.

Учёными ННГУ уже получен патент на изобретение, еще одна заявка направлена в РосПатент. Также налажены контакты с промышленными предприятиями, занимающимися производством углеродных волокон и изделий из них.

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