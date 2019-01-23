Учёные ТПУ разработали новую технологию получения медицинских материалов

Томск, , 12:00 — REGNUM Разработанная учёными Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга Томского политехнического университета (ТПУ) технология получения биодеградируемых скаффолдов может стать основой для выращивания новых органов и тканей в медицине или использоваться в качестве материала для изготовления имплантатов и их некоторых элементов. Об этом 23 января сообщает пресс-служба вуза.

Как пояснил руководитель проекта, доцент центра Вейнберга Сергей Твердохлебов, скаффолды выполняют роль «клеточных домов» и, по сути, являются каркасами для клеток организма. Чтобы живой организм не отторгал медицинские изделия, учёные предложили наполнять скаффолды антибактериальными лекарственными препаратами.

В рамках научного проекта исследователи разработали скаффолды из поликапролактона, полимолочной кислоты и смесей двух этих соединений. В ходе экспериментов были использованы два активных соединения с противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Полученный в ходе эксперимента результат показал, что новые медицинские материалы могут применяться как создания систем адресной доставки биологически активных препаратов, так и для создания смарт-материалов с целью их использования в экстремальных условиях — в химической и в других отраслях промышленности.

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