Физики СО РАН смоделировали атмосферу экзопланет в лабораторных условиях

Новосибирск, , 11:27 — REGNUM Учёные Института лазерной физики СО РАН в лабораторных условиях смоделировали плазменный ветер, аналогичный тому, что испускают объекты в сотнях световых лет от Земли, сообщает 23 января издание «Наука в Сибири».

Отмечается, что горячие экзопланеты подобно Солнцу выбрасывают в космическое пространство потоки плазмы: под действием ионизирующего излучения материнских звезд их атмосфера нагревается и испытывает сверхзвуковое истечение. Этот процесс физикам удалось повторить на лабораторной конструкции магнитного диполя.

«С помощью особых источников плазмы на конструкции магнитного диполя мы смоделировали высокоскоростной энергетический поток. Аналогичные эксперименты проводились в Японии и США, но мы применили оригинальный подход, благодаря которому удалось получить действительно мощный поток плазмы в сильном магнитном поле. В ходе эксперимента мы наблюдали рождение особой магнитной структуры — магнитодиска», — сообщил заместитель директора по научной работе ИЛФ СО РАН доктор физико-математических наук Ильдар Шайхисламов.

«Единственное, чего мы не могли воспроизвести в лабораторных экспериментах, — это гравитация, — пояснил учёный, — смоделировать ее невозможно, хотя этот параметр также имеет важное значение: сверхзвуковое течение плазмы формируется в условиях определенного баланса верхней атмосферы между гравитацией планеты и нагревом звездным излучением».

По словам его словам, эта работа имеет большие перспективы, поскольку полученные знания имеют универсальный характер и чрезвычайно важны для всей астрофизики в целом. Построив экспериментальные и численные модели, которые будут охватывать все стороны явления, исследователи планируют получить возможность делать заключения о температуре, концентрации и других параметрах плазменного ветра. Это откроет перспективы мониторинга космической погоды вокруг других звезд, что является важным фактором для обитаемости экзопланет.

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