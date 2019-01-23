Рядом с Байкалом не должно быть никаких промышленных производств — учёные

Иркутск, , 09:14 — REGNUM Эндемики и другая живность Байкала приспособлена к определенным параметрам температуры, поэтому на побережье озера не должно располагаться промышленных производств, способных внести экологический дисбаланс в его природу, заявила доктор технических наук, профессор Иркутского государственного университета Алла Аргучинцева. Об этом 23 января сообщает пресс-служба вуза.

В интервью учёный рассказала подробности об исследовательской деятельности кафедры гидрологии и природопользования географического факультета ИГУ и, в частности, привела пример угрозы, вызванной деятельностью Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

«Когда мы проводили расчеты по БЦБК, то доказывали, что на побережье Байкала не должно быть никаких промышленных производств, ведь любое из них имеет отходы, которые обычно сбрасываются в озеро или в атмосферу. И нас годами пытались убедить, что такие производства имеют замкнутый цикл. В результате… теперь никто не знает — куда девать лигнин (отходы БЦБК общим объемом 6,5 млн тонн). Если вдруг произойдет землетрясение или селевой скат, то, в сравнении, весь вред, который доставил Байкалу БЦБК, будет семечками», — сказала учёный.

Также, по её словам, много неприятностей Байкалу доставляет Селенга, большая часть которой вместе с притоками протекает по территории Монголии. Оттуда в Россию попадает много органических и неорганических загрязняющих веществ. В настоящее время вопрос усугубляет ГЭС (Монголия планирует строительство каскада ГЭС на Селенге). Аргучинцева добавила, что экспертное заключение по этому вопросу может быть сформировано после проведения математических расчётов.

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