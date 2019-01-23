Учёные УрФУ создают топливные элементы нового поколения

Екатеринбург, , 08:52 — REGNUM Генерирование электрических зарядов высокой плотности в реакционной среде при синтезе сложнооксидных материалов изучают учёные Уральского федерального университета. Получение наноразмерных сложных оксидов в реакциях горения позволит создавать источники тока нового поколения, сообщает 23 января пресс-служба вуза.

Электронная микроскопия дала возможность учёным понять, что в системах, где возникают заряды большой плотности, наночастицы оказываются связанными друг с другом слабо. Такой сложный оксид при изготовлении из него функциональной керамики или покрытия интенсивно спекается при значительно более низкой температуре, чем сложный оксид после синтеза с относительно низкими зарядами.

«Все это позволяет легко и изящно управлять процессами формирования керамики, изготавливать за один цикл композиции со слоями разного состава (например, электрод и кислородпроводящая мембрана топливного элемента), «подгоняя» температуры спекания компонентов друг к другу», — пояснил главный научный сотруднико отдела химического материаловедения института естественных наук и математики УрФУ Александр Остроушко.

По его словам усовершенствование и упрощение технологии позволяет снизить себестоимость продукции, по крайней мере, на 30−40%.

Кроме сознания новых источников тока, результаты такой работы в будущем могут быть использованы при создании каталитических, магнитных, сверхпроводящих и сенсорных материалов.

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