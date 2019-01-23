В Оренбурге разработали метод повышения безопасности нефтепроводов

Оренбург, , 08:33 — REGNUM Учёные Оренбургского государственного университета усовершенствовали базовый метод контроля технического состояния автоматизированных систем нефтепроводов, сообщила пресс-служба вуза.

Как пояснил заведующий кафедрой вычислительной техники и защиты информации ОГУ Ташбулат Аралбаев, состояние объектов нефтепровода определяется на основе анализа информационных потоков, поэтому учёные разработали новый, более продуктивный подход к анализу информации. Он был назван ассоциативно-мажоритарным.

Ассоциативный — ввиду того, что информация мгновенно отсылает к нарушениям, которые могли произойти, а мажоритарный — потому что конкретный сбой в технологии определяется по соответствию ему большинства признаков. Преимуществом разработки оренбургских учёных заключается в том, что нарушения в технологии фиксируются мгновенно, а информация о них будет поступать на 90% оперативнее в случае угроз с низкой степенью ущерба и на 100% — со средней. Таким образом, заключает учёный, повлиять на негативную ситуацию можно будет в самом начале ее проявления, не дожидаясь катастрофы.

В настоящее время работа по улучшению предложенного метода контроля технического состояния автоматизированных систем трубопроводов продолжается.

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