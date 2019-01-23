В Новосибирске разработали источник тока для квантового компьютера

Новосибирск, , 07:16 — REGNUM Альтернативу дорогостоящим импортным малошумящим источникам тока для квантового компьютера разработали учёные Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), сообщила пресс-служба вуза.

По словам проректора НГТУ по научной работе профессора Алексея Вострецова, в обычных устройствах параметр шума не имеет большого значения, поскольку он не влияет на вычислительные возможности. Однако в квантовых компьютерах кубиты — основные элементы вычислителя — очень чувствительны к изменениям тока, задающего их режим работы.

«Страна, которая первой создаст квантовую систему обработки информации, получит огромное превосходство над другими странами», — пояснил учёный.

Устройство создали специалисты Лаборатории квантовой криогенной электроники НГТУ, где при помощи специального оборудования удаётся добиться температуры, близкой к абсолютному нулю (-273°C). При такой температуре возникает эффект сверхпроводимости, который лежит в основе работы квантовых битов, а их уровень энергий — в микроволновом диапазоне частот.

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