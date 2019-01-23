Археологи обнаружили в Великом Новгороде княжеские печати

Великий Новгород, , 05:05 — REGNUM Сотрудники Института археологии РАН обнаружили большое количество древнерусских княжеских печатей и византийских торговых пломб во время раскопок в одном из районов Великого Новгорода, сообщает RT.

Находки датируются XI—XVI веками. Отмечается, что свинцовые печати принадлежали князьям и духовенству. Пломбы ставились на товары, которые экспортировались в Византию. Ученые предполагают, что на месте раскопок жили преимущественно мужчины. Всего обнаружена 21 печать и еще шесть заготовок, которые относятся в XI—XIII веку, а также 11 печатей, относящихся к периоду со второй трети XIII по XV век. Эти печати принадлежали князьям новгородским и князьям служилым, а также деятелям духовенства.

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