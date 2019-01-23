Археологи обнаружили в Великом Новгороде княжеские печати

Великий Новгород, 23 января 2019, 05:05 — REGNUM Сотрудники Института археологии РАН обнаружили большое количество древнерусских княжеских печатей и византийских торговых пломб во время раскопок в одном из районов Великого Новгорода, сообщает RT.
Находки датируются
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января правительство Греции вывело более двух тысяч памятников истории из списка объектов для продажи или застройки. Среди памятников истории, попавших в список, были Кносский дворец на Крите и гробница Филиппа II Македонского.