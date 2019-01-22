РАН понесет науку в массы и в правительство

Москва, , 17:06 — REGNUM Издавать научно-популярный журнал, статьи которого будут понятны сенаторам и обычным гражданам России, предложил на заседании президиума РАН 22 января 2019 года её экс-глава, академик РАН Владимир Фортов. Он уверен, что дополнение к издаваемому учёными чисто научному «Вестнику Российской академии наук» — хороший зарубежный опыт, который стоит перенять у Запада.

«Журналы эти могут читать люди без специальной подготовки. Хочу предложить подумать об издании такой же вещи, — отметил Фортов, добавив, что это был бы совсем другой журнал по сравнению с «Вестником РАН». — Другой формат, другая цель. Вы же не будете «Вестник РАН» посылать в Совет Федерации, потому что это специальный журнал. А это будет неспециальный, тут жизнь науки, а тот читать не будут в Совете Федерации, мы знаем контингент».

Это предложение, по словам вице-президента РАН Алексея Хохлова, вполне можно реализовать. Тем более, что теперь у академического журнала есть своя мини-типография. Однако стало ясно, что сделать это можно будет не раньше 2020 года, да и то, если издание такого журнала уже сейчас попадет в план.

«Если отделения с 2020 года хотели что-либо изменить, то это надо ставить в повестку дня сейчас. Если мы дотянем до второй половины года, будет поздно», — заметил Хохлов. Так что пока это лишь намерение.

Как ещё одно, озвученное академиком Фортовым, возглавлявшим до недавнего времени «Вестник Российской академии наук». Речь о введении рецензирования статей, представленных для публикации в научном академическом журнале. Экс-глава РАН сообщил на Президиуме, что, к сожалению, встречаются в последнее время публикации, которые говорят о незнании автором простых законов физики.

Бывают, правда, и другие курьезы, о чем рассказал академик РАН Юрий Осипов, вспомнив свой опыт руководства научным журналом Академии наук. По словам ученого, не всегда удается избежать «странных», мягко говоря, публикаций — ведь имеешь дело не с человеком с улицы, а с членом Академии. Юрий Осипов вспомнил курьезный случай со статьей одного уважаемого академика, который в преклонном возрасте вдруг решил доказать квадратуру круга. Речь о том, чтобы построить с помощью циркуля и линейки квадрат, площадь которого равна заданному кругу, и наоборот. Как известно, задача решения не имеет.

«Под 100 лет ему было, когда он вдруг написал статью в Доклады Академии наук, где утверждал, что он решил известную проблему квадратуры круга, — рассказал Осипов. — Нам стоило больших трудов, убедить его отказаться от этой работы. Он послал ее в Доклады, а мы по закону должны были её опубликовать».

Академик Осипов против того, чтобы «лишать члена академии наук права публиковать работу самостоятельно», но при этом громадная работа возлагается тогда на людей, издающих этот журнал.

«В этом смысле ответственность Отделения и математической секции, как в данном случае, очень высока: они несут ответственность за то, чтобы статьи с липовыми результатами не попадали в журнал. Вопрос: сохранить это право членов академии наук и усилить эту работу или просто посылать статьи на рецензии. Это серьезный вопрос и один из моментов разрушения традиций Академии наук», — заметил ученый.

«Тематическое отделение несет ответственность за статью, которая представлена может быть не членом этого отделения, — отметил академик Фортов. — Проблема в том, что поступает статья с визой, допустим, геолога, по математике. Должен быть еще один этап рассмотрения, в котором мы бы отсеивали статьи, которые трудно представить человеку, который не может все знать в науке».

Впрочем, нынешний глава научного журнала РАН Алексей Хохлов заверил, что вопроса как бы и нет: все статьи, даже присланные академиками, рецензируются, а потому ничего лженаучного проскочить не может. «Иначе никто нас не включил бы в международные базы данных», — подчеркнул вице-президент РАН.

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