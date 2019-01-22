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Учёные научили робота менять форму при изменении вязкости окружающей среды

Наука

Робот управляется внешним магнитным полем

Цюрих, Швейцария, 22 января 2019, 12:46 — REGNUM  Инженеры из Швейцарии и Великобритании разработали микроробота, который способен самостоятельно менять форму при изменении вязкости окружающей среды. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Робот управляется внешним магнитным полем и представляет собой полоску из гидрогеля с включениями частиц магнетита.

Во время экспериментов учёные установили, что ориентация намагниченности наночастиц сильно влияет на их поведение под воздействием магнитного поля. Кроме того характер движения робота в жидкости существенно меняется при изменении ее вязкости, поэтому при высоких уровнях вязкости среды робот меньше отклоняется от направления движения.

Отмечается, что в перспективе с помощью таких роботов можно будет проводить исследования внутри человеческого тела, а также адресно доставлять лекарства к конкретным частям органов.

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Научные исследования
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