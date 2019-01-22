Опубликована видеозапись с новой американской системы ночного видения

Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Онлайн-видео, размещенное производителем гражданского и военного оборудования, показывает желтый дорожный знак, зеленую траву, голубое небо с пушистыми белыми облаками и мерцающими звездами, сообщает 22 января издание министерства обороны США Stars and stripes.

Sierra Pacific Innovations Corp. сняла это видео в полночь возле своей штаб-квартиры в Лас-Вегасе, используя технологию, способную стать революционной для возможности войск видеть и действовать в темноте.

SPI, производитель тепловизионных систем для Вооруженных сил США и министерства национальной безопасности, использовал систему, известную как x27, для захвата ярких цветных изображений. Компания говорит, что ее технология может усилить свет в 85 000 раз по сравнению с его первоначальной яркостью. Датчики SPI «собирают ультра-экстремальное количество света и переводят его… в четкое, чистое, яркое изображение», говорится на веб-сайте компании. Запись демонстрирует значительное улучшение систем ночного видения по сравнению с теми, которые военные использовали в Ираке и Афганистане в последние годы для захвата и усиления фотонов окружающего света.

х27 использует экстра-чувствительную версию датчика изображения. Войска привыкли видеть зернистый, зеленый монохром, когда они используют очки ночного видения на поле боя. Они жаловались на отсутствие восприятия глубины и плохую производительность, когда окружающего света недостаточно. Более старая технология ночного видения также была восприимчива к внезапным сдвигам в условиях освещения: яркие огни могли повредить усилитель изображения или временно ослепить солдата.

Цветное ночное видение является частью более широкого перехода от войны как индивидуальной деятельности к столкновению «техно-человеческих» систем, считает профессор Инженерного университета штата Аризона Брэден Алленби. Кроме того, цвет ночного видения может помочь войскам определить потенциальные угрозы, говорит Брайан Джейнс, бывший военный медик, служивший в Ираке, например, помочь часовым отличить дружественного бойца от вражеского солдата или гражданского. Джейнс сказал, что это также может помочь идентифицировать транспортные средства из списка, в описание которых обычно включают марку, модель и цвет.

Цвет ночного видения также может пригодиться во время оценки пациентов в ночное время, сказал он, позволяя, например понять, кровь ли на пациенте или он потерял контроль над мочевым пузырем из-за черепно-мозговой травмы.