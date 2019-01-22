Учёные из США назвали вид древних акул в честь видеоигры

Роли, США, , 11:51 — REGNUM Американские учёные назвали недавно открытый вид древних акул в честь аркадной видеоигры 80-х годов Galaga. Научную статью о своей находке учёные опубликовали в журнале Journal of Paleontology.

Терри Гейтс и его коллеги из университета штата Северная Каролина обнаружили два десятка акульих зубов, ранее неизученного вида. Учёные считают, что зубы принадлежат древним ковровым акулам, родственникам современных ковровых акул.

Название для только что открытого вида придумал Нэйт Борн, коллега Терри Гейтса по лаборатории музея естественных наук в штате Северная Каролина. Учёный посчитал, что треугольные акульи зубы напоминают корабли инопланетян из одноимённой игры. Теперь этот вид будет называться Galagadon nordquistae (вторую часть названия он получил в честь волонтёра Карен Нордквист).

Напомним, что Galaga — видеоигра, разработанная компанией Namco в 1981 году. Игра представляла собой аркадный игровой автомат и его последующие интерпретации на других платформах. В Galaga геймер управляет космическим кораблём, который должен уничтожать многочисленные корабли пришельцев. Основная цель игры — набрать как можно больше очков.

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