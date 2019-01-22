Коренные сибиряки легче переносят клещевые инфекции — ученые

Томск, , 09:52 — REGNUM Клещевые инфекции легче переносят и быстрее восстанавливаются после болезни коренные малочисленные народы Севера и потомки сибиряков в шестом-восьмом поколении. К такому выводу пришли ученые Томского государственного университета (ТГУ), сообщили в пресс-службе вуза.

Исследователи поставили цель выявить особенности течения клещевых инфекций у жителей ряда сибирских регионов. Они обследовали пациентов из Томска, Сургута, Тюмени и Ханты-Мансийска.

Оказалось, что у заразившихся на первой неделе госпитализации резко увеличивается доля клеток с хромосомными отклонениями, лишь у 60% пациентов показатель позже возвращается в норму. Перенесшие клещевой бореллиоз нередко страдают от артрита. Кроме того, в клетках суставной жидкости появляется дополнительная 47-я хромосома, уточняет ТАСС.

Коренные жители Сибири — ханты и манси — более устойчивы к последствиям перенесенных энцефалита, боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза. Тем же качеством обладают русские — сибиряки в шестом-восемь поколении.

Как сообщало ИА REGNUM, Томская область — один из российских регионов с наиболее высокой численностью клещей.

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