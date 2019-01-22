В Красноярске придумали удобрение для растений марсианской колонии

Красноярск, , 09:41 — REGNUM Учёные Красноярского научного центра СО РАН предложили использовать рыбные отходы в качестве основы для производства удобрений в условиях марсианской колонии. Об этом 22 января сообщает пресс-служба издания «Наука в Сибири».

Разработанная учёными замкнутая система жизнеобеспечения БИОС-3 является прообразом лунной или марсианской базы. Она основана на экологическом круговороте, согласованном по химическим элементам. При этом существенная роль в этом круговороте отводится рыбе, поскольку она содержит качественный белок и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты. Остатки рыбы — чешуя, кости и внутренности — могут перерабатываться в питательный раствор для растений, считают учёные.

Актуальность предложенной технологии была подтверждена в ходе эксперимента. В качестве опытного образца были использованы отходы карася, поскольку эта костистая рыба, в отличие от морских видов, не нуждается в большом содержании солей в воде. Переработка остатков рыбы позволила перевести оставшиеся нерастворимые минеральные элементы в доступную форму для питания растений.

«Мы показали, что пшеница, выращенная на питательном растворе, который приготовлен из минерализованных рыбных отходов и отходов жизнедеятельности человека, давала более высокий урожай по сравнению с тем, что получен при использовании только минерализованных выделений человека», — пояснил завлабораторией управления биосинтезом фототрофов Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН профессор, доктор биологических наук Александр Тихомиров.

Отмечается, что в ходе будущих исследований красноярские биофизики планируют включить в процесс минерализации другие типы отходов, например, бытовые — упаковочные и санитарно-гигиенические материалы.