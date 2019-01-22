Вторник, 22 Января 2019 года
09:42:10 МСК

В Красноярске придумали удобрение для растений марсианской колонии

Наука

Лучшую питательную среду для растений на Марсе можно получить из рыбных костей

Красноярск, 22 января 2019, 09:41 — REGNUM  Учёные Красноярского научного центра СО РАН предложили использовать рыбные отходы в качестве основы для производства удобрений в условиях марсианской колонии. Об этом 22 января сообщает пресс-служба издания «Наука в Сибири».

Разработанная учёными замкнутая система жизнеобеспечения БИОС-3 является прообразом лунной или марсианской базы. Она основана на экологическом круговороте, согласованном по химическим элементам. При этом существенная роль в этом круговороте отводится рыбе, поскольку она содержит качественный белок и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты. Остатки рыбы — чешуя, кости и внутренности — могут перерабатываться в питательный раствор для растений, считают учёные.

Актуальность предложенной технологии была подтверждена в ходе эксперимента. В качестве опытного образца были использованы отходы карася, поскольку эта костистая рыба, в отличие от морских видов, не нуждается в большом содержании солей в воде. Переработка остатков рыбы позволила перевести оставшиеся нерастворимые минеральные элементы в доступную форму для питания растений.

«Мы показали, что пшеница, выращенная на питательном растворе, который приготовлен из минерализованных рыбных отходов и отходов жизнедеятельности человека, давала более высокий урожай по сравнению с тем, что получен при использовании только минерализованных выделений человека», — пояснил завлабораторией управления биосинтезом фототрофов Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН профессор, доктор биологических наук Александр Тихомиров.

Отмечается, что в ходе будущих исследований красноярские биофизики планируют включить в процесс минерализации другие типы отходов, например, бытовые — упаковочные и санитарно-гигиенические материалы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Растениеводство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить