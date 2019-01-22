Высокая концентрация кокаина в Темзе повлияла на активность угрей

Лондон, , 07:49 — REGNUM В реке Темза в Великобритании учёные зафиксировали высокую концентрацию кокаина. При этом специалисты отметили, что это наносит непоправимый вред окружающей среде. Об этом сообщает газета The Times.

Пробы воды были взяты на станции мониторинга, расположенной недалеко от здания парламента, недалеко от того места, где канализационные стоки выходят в Темзу. Исследование проводилось с целью выяснить, как влияет рост употребления населением наркотиков, в частности, кокаина, а также попадание в воду промышленных отходов, на поведение речных обитателей.

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Анализ показал наличие в робах большого количества наркотических веществ, наличие которых в воду в превышающих допустимые нормы количествах делает угрей гиперактивными. Уточняется, что наркотик попадал в реку из городских очистных сооружений, а туда при мочеиспускании.

Эксперты также выяснили, что жители Лондона принимают кокаин, который является дорогостоящим наркотиком класса, не только в выходные дни, но и в течение рабочей недели. Это показала концентрация наркотического вещества в пробах, которая не менялась в зависимости от дней недели.

Напомним, согласно отчёту Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, уровень употребления кокаина в Великобритании и Уэльсе находится на самом высоком уровне по сравнению с другими странами Европы. Так, за 2017 год кокаин употребили 2,3 млн жителей Великобритании, а на лечении от кокаиновой зависимости в 2016 году находились более 18,8 тыс. человек.

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