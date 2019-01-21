В РАН решили уточнить положение о звании «почетного профессора»

Москва, , 18:45 — REGNUM Президиум Российской академии наук 22 января намерен рассмотреть вопрос о необходимости актуализации положения РАН о присвоении звания «Почетный профессор РАН» и процедур его присвоения. Об этом сегодня, 21 января, заявил журналистам вице-президент РАН Юрий Балега.

По его словам, на одном из ближайших заседаний, скорее всего 22 января, президиум РАН обсудит ситуацию с присвоение звания «Почетный профессор РАН».

«В том числе для того, чтобы объяснить обществу и журналистам, что звания «Почетный профессор РАН» и «Профессор РАН» — это два принципиально разных понятия», — сказал Балега.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторый общественный резонанс вызвала информация о том, что патриарху Московскому и всея Руси Кириллу может быть присвоено звание почетного профессора РАН. У некоторых эта новость вызвала негативную реакцию.

В РАН однако пояснили, что в свое время патриарх Кирилл ещё не будучи предстоятелем Русской православной церкви, принимал активное участие в съемках телепередачи «Очевидное-невероятное» и был дружен с её бессменным ведущим профессором Сергеем Капицей. Именно за популяризацию науки патриарху Кириллу и хотели присвоить звание почетного профессора РАН.

Однако после шумихи в СМИ голосование по этому вопросу было перенесено.