Костромские школьники получат доступ к современным технологиям

Кострома, , 18:15 — REGNUM Костромская область получит 35 миллионов рублей на создание центров цифрового и гуманитарного профилей в сельских школах региона, сообщает ГТРК «Кострома». Деньги будут направлены из федерального бюджета.

Главной целью центров станет открытие «доступа к современным технологиям, которые, возможно, повлияют на выбор будущей профессии». В список дисциплин, которые планируется развить входят: технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности.

Создать такие центры обещают в 22 сельских школах, которые будут определены в ходе областного конкурса.

ИА REGNUM напоминает, что в Костроме построили первый детский технопарк «Кванториум», который был создан для развития у детей от 6 до 18 лет навыков в сфере информационных технологий, робототехники, биологии и генетики, когнитивных наук.

Отметим, что регион выиграл на реализацию проекта федеральный грант на сумму около 80 миллионов рублей. Деньги были потрачены на закупку современного оборудования. Более 4 миллионов рублей было направлено из областного бюджета на ремонт и содержание учреждения.