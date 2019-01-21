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Костромские школьники получат доступ к современным технологиям

Наука

В 22 сельских школах региона обещают открыть центры цифрового и гуманитарного профилей

Костромские школьники получат доступ к современным технологиям
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Кострома, 21 января 2019, 18:15 — REGNUM  Костромская область получит 35 миллионов рублей на создание центров цифрового и гуманитарного профилей в сельских школах региона, сообщает ГТРК «Кострома». Деньги будут направлены из федерального бюджета.

Главной целью центров станет открытие «доступа к современным технологиям, которые, возможно, повлияют на выбор будущей профессии». В список дисциплин, которые планируется развить входят: технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности.

Создать такие центры обещают в 22 сельских школах, которые будут определены в ходе областного конкурса.

ИА REGNUM напоминает, что в Костроме построили первый детский технопарк «Кванториум», который был создан для развития у детей от 6 до 18 лет навыков в сфере информационных технологий, робототехники, биологии и генетики, когнитивных наук.

Отметим, что регион выиграл на реализацию проекта федеральный грант на сумму около 80 миллионов рублей. Деньги были потрачены на закупку современного оборудования. Более 4 миллионов рублей было направлено из областного бюджета на ремонт и содержание учреждения.

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