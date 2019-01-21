О звании «почетный профессор РАН». Заявление Клуба 1 июля

Москва, , 19:38 — REGNUM Клуб 1 июля выражает крайнюю обеспокоенность публичными выступлениями, предвосхищающими решения Президиума РАН по поводу присвоения звания «почетный профессор».

Они выглядят как попытки неприкрытого давления на членов Президиума и ставят в крайне неловкое положение как Академию, так и возможных кандидатов на это звание.

Особенно странно выглядят эти выступления, если учесть отсутствие в действующем Уставе РАН упоминаний о «почетном профессоре РАН». Нам также ничего не известно об утверждении такого звания другими нормативными документами РАН (хотя в прошлом оно существовало и присваивалось). Таким образом, речь идет о распространении заведомо ложных новостей (fake news), что наносит большой ущерб репутации всей Академии.

Присвоение от имени Академии почетных званий будет иметь настоящую ценность только при условии тайного голосования по каждой кандидатуре на Общем Собрании.

Клуб предлагает Президенту РАН поставить вопрос именно так и вынести его на обсуждение одного из ближайших Общих Собраний.

Президиум РАН, конечно, может обсуждать и выносить на голосование Общего Собрания предложения по конкретным лицам, но окончательное решение может выноситься только всей Академией.

Клуб также считает, что титул «почетный профессор» является крайне неудачным. Профессор — одно из высших научных и преподавательских званий, и оно не может присуждаться людям, достигшим высот в других областях деятельности.

Правильное наименование существенно также и для избежания противоречия с решением Президента РФ о недопустимости присвоения академических званий действующим членам правительственных структур. Академия не должна ставить под удар тех, кто сочувствует её миссии и помогает в решении её задач.

То, что имеется в виду, это, очевидно, членство в клубе «друзей Академии» — которое могло бы стать одним из самых почетных званий в нашей стране.

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