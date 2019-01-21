Ученые проанализировали риск развития атеросклероза от сигарет

Сеул, , 16:16 — REGNUM Группа ученых из Chungnam National University Hospital провела исследование, в котором проанализировала риск развития атеросклероза в зависимости от количества сигарет. Об этом сообщает Shinailbo.

Атеросклероз — это хроническое заболевание, при котором на внутренней стенке артерий откладываются холестерин и другие жиры в форме налетов и бляшек, а сами стенки уплотняются и теряют эластичность. Это приводит к сужению просвета артерий, а значит, и к затруднению тока крови.

В данном исследовании приняли участие более 218 курильщиков от 40 до 80 лет. Ученые выяснили, что у тех, кто курил на протяжении более 20 лет, риск образования налета и бляшек на стенках артерий в 5,22 раза выше, чем у тех, кто не курит.

Кроме того, у людей, кто курит от 10 до 20 лет, риск возникновения заболевания выше некурящих в 1,95 раза, а у тех, кто курит менее 10 лет — в 1,81 раза.

Не смотря на это, риск появления бляшек и налета на стенках артерий был высоким, даже когда человек почти не курил. Риск появления данного заболевания у людей, кто курит по 10 сигарет, в 3,41 раза выше, чем у тех, кто не курит вовсе.

Результаты данного исследования были опубликованы в январском выпуске Korean Journal of Family Practice.