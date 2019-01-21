Следующий запуск с Восточного пройдёт летом 2019 года

Москва, , 13:56 — REGNUM Следующий запуск с космодрома Восточный пройдёт летом 2019 года. Об этом 21 января сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Отмечается, что летом состоится следующий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Напомним, 27 декабря с Восточного был осуществлен старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат». Этот пуск стал четвёртым в истории космодрома.

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