В Антарктиде учёные нашли останки ракообразных

Линкольн, США, , 12:57 — REGNUM Учёные из проекта SALSA (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access) нашли в воде подлёдного озера Мерсер в Антарктиде останки ракообразных и тихоходок. Об этом сообщает журнал Nature.

Учёные проникли в озеро и обнаружили останки тихоходок и ракообразных, а также усики растений. При этом тихоходки и растения живут на земле, а не в водоемах, и, согласно версии исследователей, попали в озеро с водой рек из Трансантарктических гор.

Чтобы установить, когда это произошло, учёные планируют применить методы радиоуглеродной датировки и исследования ДНК найденных существ.

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