Школьники из Екатеринбурга создадут проекты с нейросетями

Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM Ученики десятых классов лицея №110 готовы включиться в проект Института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ Уральского федерального университета, направленный на создание и развитие проектов с использованием искусственного интеллекта. Об этом 21 января сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что занятия для школьников начались в конце прошлой недели. На занятие лицеисты пришли с идеями, которые необходимо было обсудить и направить в нужное русло. Так, ребята готовы работать над нейросетью, предсказывающей успешность того или иного состава спортивной команды, подбирать кратчайший путь эвакуации из здания или искать предметы интерьера по фотографии.

«Мы создаем проект по информационным технологиям с использованием нейросетей и связи с живыми организмами с помощью подачи электроимпульсов на нервные окончания. Суть нашего проекта до сих пор определена неточно, но мы хотим сделать лабиринт и запустить в него таракана, который будет с помощью самообучаемой нейросети ползать по нему и при виде опасности от нее отводить», — поделился наработками участник курса Артем Шевчук.

Совместно с исполняющим обязанности директора ИРИТ-РтФ Ильей Обабковым школьники обсудили проекты и усовершенствовали свои идеи. В свою очередь, Обабков сообщил, что все проекты будут успешными и могут претендовать на преобразование в самостоятельный продукт.

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