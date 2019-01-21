В Южной Корее борются с колоректальным раком

Сеул, , 18:04 — REGNUM Процент людей, у которых диагностировали колоректальный рак немного ниже, чем у тех, кому поставили диагноз рак желудка. Однако процент смертности от данного заболевания намного выше, чем от рака желудка, сообщает YTN.

Согласно статистическим данным, у 28% населения Южной Кореи диагностировали раковое заболевание. Кроме того, количество смертей от данного заболевания увеличилось до 17 человек из 100,000.

Согласно прогнозам специалистов, количество людей, у которых диагностировали данное заболевание будет с каждым годом расти из-за жирной пищи, повышенного стресса и отсутствия физической нагрузки.

При помощи правительства Южной Кореи люди старше 50 лет могут сдать в больницах анализ крови и кала на выявление ранней стадии колоректального рака.

Кроме того, специалисты предупреждают, что если человек курит или у его ближайших родственников был обнаружен колоректальный рак, то чрезмерное употребление алкоголя и красного мяса могут повысить риск развития данного заболевания.

Чтобы снизить риск возникновения колоректального рака, специалисты советуют больше уделять внимания спорту, а также регулярно проходить медицинский осмотр.

Колоректальный рак — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.