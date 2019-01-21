Ученый NASA показал, как движется свет в космосе

Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Планетолог NASA Джеймс О’Донохью создал три анимационных видеоролика, в которых показал, как быстро частицы света перемещаются между планетами Солнечной системы и их спутниками. Спустя неделю после публикации ролики набрали сотни тысяч просмотров на YouTube и попали в топ Reddit, собрав более 94 тыс. положительных голосов.

Первая анимация в режиме реального времени показывает скорость света между Землей и Луной. Расстояние между ними составляет 384 тыс. километров, и фотон преодолевает этот путь всего за 1,255 секунды.

На второй анимации О’Донохью продемонстрировал, как быстро свет путешествует вокруг Земли. Длина экватора нашей планеты составляет порядка 40 тыс. километров. Фотон за одну секунду может преодолеть это расстояние семь с половиной раз.

В последнем ролике демонстрируется движение света между Землей и Марсом. Как отметил планетолог, самое быстрое сообщение между планетами может произойти приблизительно раз в два года, когда они находятся в ближайшей точке друг к другу. В среднем это расстояние составляет около 54,6 млн километров, а свет преодолевает его за 3 минуты и 2 секунды.

Напомним, в ноябре 2018 года NASA удалось успешно посадить исследовательский зонд InSight на поверхность Марса. Устройство начало своё путешествие в мае и преодолело 458 млн километров. В декабре 2018 года InSight установил на поверхность Марса сейсмометр SEIS, который позволит уточнить структуру внутренних слоёв планеты.

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