Новыми лабораториями ИНГГ СО РАН будут руководить молодые учёные

Новосибирск, , 10:49 — REGNUM Руководство новыми лабораториями, созданными в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, будут осуществлять молодые учёные, сообщает 21 января издание «Наука в Сибири».

Новые подразделения займутся как вопросами разведки и разработки трудноизвлекаемых запасов нефти, так и смежными сферами: эколого-экономической оценкой техногенных систем и математическим моделированием различных сред.

«Во-первых, мы объединили в мощную команду экологов и экономистов, которые будут решать задачи, связанные с техногенными системами (например, отвалами, остающимися после разработки тех или иных месторождений). Во-вторых, привлекли прикладных математиков из Новосибирского государственного технического университета в лабораторию, которая направлена на цифровизацию, естественную для нашей отрасли, — на уровне численного моделирования и имитации процессов, происходящих в нефтяных залежах и вообще в Земле, например, моделирование цифрового керна, — пояснил директор ИНГГ СО РАН профессор, доктор технических наук Игорь Ельцов. — В третьих, в лаборатории, в чьи задачи входит разностороннее изучение трудноизвлекаемых запасов нефти, есть специфический акцент — на разработке подобных запасов, хотя раньше этой проблематикой, в основном, занимались отраслевые институты и корпоративная наука. Однако во многих отношениях в области технологий для добычи есть пробелы, и мы хотим их восполнить».

По словам учёного, реализация программы, касающейся формирования исследовательских лабораторий по всей стране в рамках национального проекта «Наука» станет отличной возможностью расширить компетенции за счёт привлечения людей из других сфер знания и создать крепкие междисциплинарные коллективы.

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