Отходы Байкальского ЦБК планируют ликвидировать к 2021 году

Иркутск, , 07:29 — REGNUM Активная фаза ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) начнётся в июне 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора АО «Росгеология» Романа Панова.

По его оценке, все проектные работы будут завершены до мая, а непосредственно ликвидировать отходы ведомство намеревается в 2021 году.

«Сейчас мы масштабируем количество установок, которые будут проводить работы. Сейчас на площадке их работает две, по проекту планируется 12. В активную фазу ликвидации отходов планируем выйти в июне», — пояснил чиновник.

Напомним, отходы целлюлозного производства представляют огромную социально-экологическую опасность. Осадки объемом более восьми миллионов кубических метров складированы в картах-накопителях БЦБК, расположенных в сейсмо‑ и селеопасной зоне на площади более 145 га. Они находятся в 200 метрах от населенных пунктов и 400 метрах от озера Байкал.

По данным учёных Иркутского национального исследовательского технического университета, технология ликвидации опасных отходов базируется на создании условий процессов естественного вымораживания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрытие которого началось в 2013 году, расположен на южном побережье озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. В июне 2018 года, выступая с докладом на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ в Иркутске генпрокурор России Юрий Чайка отмечал, что фактическое обезвреживание отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината до сих пор не ведётся.

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