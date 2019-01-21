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Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на 6 км

Наука

Объявлен «оранжевый» уровень опасности для самолетов

Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на 6 км
Игорь Шпиленок
Вулкан Безымянный

Петропавловск-Камчатский, 21 января 2019, 04:17 — REGNUM  Выброс пеплового столба на высоту до шести километров над уровнем моря зафиксирован на вулкане Безымянный на Камчатке. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Ученые зафиксировали активность Безымянного утром 21 января по местному времени. Пепловый шлейф протянулся на 300 километров к северо-западу от вулкана.

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В населенных пунктах Камчатки выпадения пепла, по предварительным данным, не произошло. Из-за извержения вулкану присвоен повышенный «оранжевый» авиационный код.

Вулкан Безымянный высотой 2,9 тыс. м находится на расстоянии 500 км от Петропавловска-Камчатского, на восточном побережье полуострова. Серьезную активность он проявлял более года назад — в декабре 2017 года.

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Извержения вулканов
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