На юге Египта нашли могилы эпохи Древнего царства

Каир, , 04:06 — REGNUM В окрестностях египетского Асуана обнаружены захоронения, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.). Об этом говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.

Раскопки проводили специалисты из университета города Бирмингема (Великобритания). Археологи нашли шесть могил.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников Египта Мустафа Вазири уточнил, что одна из гробниц подверглась разграблению много веков назад, хотя главный вход в нее оказался нетронут. Воры разбили заднюю стену гробницы.

Как сообщало ИА REGNUM, египетские власти регулярно сообщают о новых находках археологов, которые относятся к разным периодам истории. Так, в середине января стало известно о двух гробницах времен Римской империи, обнаруженных на западе Египта в районе Бейр-эш-Шагала.

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