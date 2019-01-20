Вклад русских эмигрантов, власовцев и Власова в гитлеровский Холокост

Андрей Мартынов, , 16:54 — REGNUM

В начале своей книги московские историки Дмитрий Жуков и Иван Ковтун подчеркивают, что «радикальный антисемитизм, безусловно, являлся наиболее характерной чертой идеологии и практики национал-социалистической Германии».

В исследовании рассматриваются различные формы и методы антисемитской пропаганды («технологии лжи»). Авторы знакомят читателя с основными ее видами: листовками и воззваниями, плакатами, радио‑ и кинопропагандой, газетами, журналами, брошюрами.

Отдельно ученые пишут, какую роль в ней играли русские эмигранты и коллаборанты на оккупированных нацистами территориях.

Касаясь эмигрантов, Жуков и Ковтун поднимают малоизученную проблему участия русских изгнанников в становлении нацизма. В частности, еще до прихода гитлеровцев к власти, в Германии функционировало общество «Возрождение» (Aufbau), созданное главным финансистом НСДАП, погибшим в ходе «пивного путча», Максом Эрвином фон Шойбнер-Рихтером. Целью Aufbau было сближение консервативных сил русского зарубежья и нацизма. В нем, в числе прочих, работали будущий глава министерства оккупированных территорий Альфред Розенберг, генерал Эрих Людендорф и будущий руководитель управления делами русской эмиграции в Германии генерал Василий Бискупский.

Анализируя антисемитскую риторику коллаборантов, Жуков и Ковтун обращают внимание, что,

«вопреки распространенному мнению, пропаганда так называемого власовского движения была пронизана антисемитизмом. При этом речь идет не о какой-то «уступке» нацистам (как об этом писали после войны сами власовцы и их апологеты), а в большинстве случаев совершенно осознанной — хотя, и зачастую конъюнктурной — идеологической позиции лидеров».

В частности, начальник 583-го тылового района генерал-лейтенанта Оскар ван Гинкель писал о посещении вверенных ему территорий Андрей Власов:

«Все, что исходило от него в разговорах, выступлениях и высказываниях на чей-то счет, сводилось к одному… в помешательстве русского духа виноваты евреи».

Впрочем, это не значит, что в отношении таких добровольных помощников нацистское руководство испытывало какие-либо иллюзии. Министр пропаганды Йозеф Геббельс откровенно писал, что в случае

«Власова можно придерживаться точки зрения: «Я презираю предательство, но использую предателей».

В том числе, в антисемитской пропаганде.