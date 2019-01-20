Учёные нашли участок мозга, ответственный за эмоциональную реакцию на боль

Пало-Альто, США, , 16:13 — REGNUM Американские биологи обнаружили участки мозга мышей, ответственные за эмоциональную реакцию на болевые ощущения. Исследование опубликовано в журнале Science.

Нейробиологи считают, что в формировании неприятных ощущений, связанных с болью, задействована не только нервная система, но и эмоциональные ощущения, возникающие в мозге. Группа учёных из Стэнфордского университета провела исследование, направленное на изучение негативной эмоциональной реакции, связанной с болью.

Исследователи определили область головного мозга у мышей, ответственную за эмоциональную реакцию на болевые ощущения. Опыты показали, что блокирование нейронов в базолатеральной миндалине не лишило мышей непосредственных болевых ощущений, но избавило от эмоционального ответа.

Учёные считают, что результаты исследования помогут продвинуться в разработке неопиоидных обезболивающих препаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года американские нейрофизиологи опубликовали исследование, проведённое под руководством Цюфу Ма из медицинской школы Гарвардского университета. Результаты опытов на мышах показали, что в механизме реакции на длительную боль участвуют определённые спинномозговые нейроны.