СМИ: запуск спутника «Арктика-М» запланирован на июнь 2019 года

Москва, , 14:31 — REGNUM Запуск первого российского спутника «Арктика-М» запланирован на июнь 2019 года, сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Ожидается, что спутник будет запущен с космодрома «Байконур» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

«Арктика-М» является аналогом геостационарного гидрометеорологического космического комплекса «Электро-Л». Данные со спутников серии «Электро-Л» используются для анализа и прогноза погоды и мониторинга условий для полётов авиации. Также эти спутники используются для изучения состояния акваторий океанов и экологического контроля.

Спутники «Арктика-М» будут выведены на высоко эллиптическую орбиту, что позволит использовать их для регулярного мониторинга приполярных областей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» представил проект системы дистанционного зондирования Земли «ГосОКО». Согласно проекту, к 2025 году в составе российской орбитальной группировки спутников будет 3 спутника «Арктика-М».