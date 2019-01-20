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Машинные алгоритмы помогли обойти фармацевтические патенты

Наука

Польские химики синтезировали медицинские препараты, аналогичные существующим, но не нарушающие патенты

Варшава, 20 января 2019, 11:40 — REGNUM  Польские химики разработали программное обеспечение, позволяющее составлять модели синтеза медицинских препаратов, не нарушающих существующие патенты. Исследование опубликовано в журнале Chem.

Алгоритмы искусственного интеллекта используются в различных отраслях химической промышленности для проектирования синтетических веществ.

Бартош Гржибовский, Пётр Диттвальд и Кароль Молга из Института органической химии Польской академии наук предложили методы использования специального программного обеспечения, позволяющие синтезировать химические вещества, не нарушающие зарегистрированные патенты.

Один из авторов исследования Бартош Гржибовский в 2012 году представил программу Chematica, предназначенную для прогнозирования и обеспечения путей синтеза молекул.

В новом исследовании польские химики адаптировали работу программы для синтеза существующих препаратов альтернативными путями. Работа алгоритма была проиллюстрирована на трёх примерах. Учёным удалось синтезировать препараты аналогичные существующим (линезолид, ситаглиптин и панобиностат) таким образом, что они не нарушали зарегистрированные патенты.

Исследователи отметили, что представленный алгоритм может использоваться как для обхода существующих патентов, так и для предотвращения таких «обходных путей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года государственные службы Китая составили список медицинских препаратов, являющихся приоритетными для воспроизведения. Фармацевтическим компаниям, которые займутся разработкой этих дженериков, будет оказана поддержка со стороны государства.

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Научные исследования
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