Тяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy стартовала в Калифорнии

Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy, которая должна вывести на орбиту разведывательный спутник Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США, была запущена с космодрома в штате Калифорния. Об этом сообщила в субботу, 19 января, компания United Launch Alliance (ULA).

Отмечается, что запуск Delta IV Heavy, старт которой несколько раз откладывали из-за технических проблем и неблагоприятных погодных условий, был осуществлен в 22:10 мск.

Напомним, ракета Delta IV Heavy, оснащенная двумя дополнительными разгонными блоками, может выводить груз до 14,2 тонны на геостационарную орбиту и до 28,8 — на околоземную.

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