Учёные обнаружили останки ракообразных в подлёдном озере в Антарктиде

Линкольн, США, , 14:30 — REGNUM В пробах воды, взятых в подлёдном озере Мерсер в Антарктиде, были обнаружены останки ракообразных и тихоходок. Об этом сообщает журнал Nature.

Учёные обработали первые пробы воды, взятые в подлёдном озере Мерсер в конце 2018 года. В воде озера, лежащего под километровым слоем льда, были обнаружены останки микроскопических животных, относящихся к ракообразным и тихоходкам.

Исследователи предположили, что эти животные обитали в озёрах и ручьях в Трансантарктических горах, примерно в 50 километрах от озера Мерсер. Они могли жить в этом регионе в периоды потепления, когда ледники отступали дальше этого хребта.

Учёные отметили, что в 2013 году было исследовано подлёдное озеро Уилланс, расположенное недалеко от озера Мерсер. В водах Уилланс были обнаружены только микробы, но ни одного признака более сложных организмов. Пока исследователи не могут точно сказать, как животные попали в подлёдное озеро, ответить на этот вопрос поможет ДНК-экспертиза, которая позволит точно установить возраст обнаруженных останков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2018 года специалисты экспедиции SALSA взяли пробы воды и донных отложений из подлёдного озера Мерсер в Антарктиде. Для забора проб экспедиции пришлось пробурить 1084 метров льда.