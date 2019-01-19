Российский эксперимент с 3D-биопринтером на МКС признан успешным

Москва, , 13:14 — REGNUM Первичные результаты исследования биологических тканей, созданных с помощью 3D-биопринтера на Международной космической станции (МКС), показали, что эксперимент прошёл успешно. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Руководитель проектов лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани сообщил, что в гистологической лаборатории получили первичные результаты обработки тканей, созданных на МКС. Первичные результаты показывают, что эксперимент с 3D-биопринетром в космосе прошёл успешно. Окончательные результаты исследования по выращиванию живых тканей в условиях невесомости будут представлены в феврале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря 2018 года российский космонавт Олег Кононенко на борту МКС создал на 3D-биопринтере органный конструкт щитовидной железы мыши.