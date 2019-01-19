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В NASA рассказали о сотрудничестве с Китаем в изучении Луны

Наука

Межпланетная станция NASA LRO собирает данные о китайском космическом аппарате «Чанъэ-4»

В NASA рассказали о сотрудничестве с Китаем в изучении Луны
Unsplash
Луна

Вашингтон, 19 января 2019, 09:06 — REGNUM  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) реализует совместные проекты по изучению Луны с Китайским народным космическим агентством (CNSA). Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Автоматическая межпланетная станция NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), находящаяся на орбите Луны, собирает данные о китайской станции «Чанъэ-4», совершившей посадку на обратной стороне естественного спутника Земли. Результаты совместных исследований будут представлены на очередной сессии совещания научно-технического подкомитета комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, который пройдёт в Вене 11−22 февраля.

В NASA отметили, что сотрудничество с международными и коммерческими партнёрами поможет американскому ведомству реализовать план по устойчивому возвращению на Луну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провёл телефонные переговоры с администратором NASA Джимом Брайденстайном. Стороны договорились о продолжении сотрудничества по программе Международной космической станции и другим проектам.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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