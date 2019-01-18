В РАН пояснили ситуацию с присвоением звания патриарху Кириллу

Москва, , 21:45 — REGNUM В Академии наук заявили, что информация о присвоении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу звания почетного профессора РАН не соответствует действительности — голосование по данному вопросу ещё не проходило. Соответствующее заявление сделала сегодня, 18 января, официальный представитель РАН Светлана Попова, пишут «Известия».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что патриарх Кирилл якобы стал профессором РАН.

Однако Попова заявила, что речь идет о звании почетного профессора РАН, а не просто профессора. Более того, голосование по этому вопросу ещё не проводилось, так что говорить о присвоении преждевременно.

Попова пояснила, что патриарх Кирилл, ещё до того как стал предстоятелем Русской православной церкви, активно участвовал в съемках телепрограммы «Очевидное — невероятное». Также у него были теплые дружеские отношения с бессменным ведущим данной программы Сергеем Капицей.

Именно за участие в программе «Очевидное — невероятное» в РАН и решили присвоить патриарху Кириллу звание почетного профессора. Но этот вопрос пока ещё не решен. Кроме того, звание почетного профессора присуждается тем, кто не является научным работником, но оказывает поддержку науке и популяризации научных знаний.