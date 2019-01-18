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Рогозин: Название корабля «Федерация» будет заменено на «более приемлемое»

Наука

Первый запуск нового космического корабля запланирован на 2023 год

Москва, 18 января 2019, 20:21 — REGNUM  Новому российскому пилотируемому космическому кораблю «Федерация» будет подобрано новое название, сообщил 18 января глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Новый транспортный пилотируемый корабль, который мы раньше называли «Федерация», а сейчас думаем над более приемлемым названием, а он у нас должен появиться к 2022 году, когда мы должны начать испытания «Союза-5», — приводит слова Рогозина телеканал «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, разработкой корабля «Федерация» занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия». Предполагается, что корабль будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и в дальний космос. Первый беспилотный полёт корабля должен состояться до 1 апреля 2023 года.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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