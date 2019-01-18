Учёные ДВФУ и ДВО РАН создали систему интеллектуального управления роботами

Владивосток, , 15:38 — REGNUM Универсальную систему интеллектуального управления роботами разработали учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с Дальневосточным отделением Российской академии наук (ДВО РАН), сообщает 18 января пресс-служба вуза.

Система, оснащенная техническим зрением и объемной цифровой моделью изделия, позволит точнее и быстрее работать в неопределенных условиях, в разы повышая производительность надводных и подводных роботов, а также промышленных манипуляторов.

«Робот во время всего процесса сам определяет контуры деталей и корректирует траекторию движения рабочих инструментов. Эта технология многократно увеличивает производительность и уменьшает издержки», — сообщил один из разработчиков Александр Зуев.

Отмечается, что разработка внедрена на заводе «Дальприбор» (Владивосток) на участке слесарной обработки литых заготовок. Инновация позволила втрое повысить производительность производства и полностью исключить брак.

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