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В Шотландии найдена старейшая таблица Менделеева

Наука

Находка датируется 1885 годом

Сент-Андрус, Великобритания, 18 января 2019, 13:43 — REGNUM  В Шотландии найдена периодическая таблица химических элементов, которая оказалась старейшей в мире. Об этом сообщает Phys.org.

Старейшая таблица Менделеева была найдена в Сент-Эндрюсском университете во время уборки на складе, на котором скопилось лабораторное оборудование, после переезда факультета химии.

Находка датируется 1885 годом. Причём периодический закон был открыт Менделеевым в 1869 году. На таблице указано, что она отпечатана в одной из венских типографий.

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Научные исследования
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