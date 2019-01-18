В Шотландии найдена старейшая таблица Менделеева

Сент-Андрус, Великобритания, , 13:43 — REGNUM В Шотландии найдена периодическая таблица химических элементов, которая оказалась старейшей в мире. Об этом сообщает Phys.org.

Старейшая таблица Менделеева была найдена в Сент-Эндрюсском университете во время уборки на складе, на котором скопилось лабораторное оборудование, после переезда факультета химии.

Находка датируется 1885 годом. Причём периодический закон был открыт Менделеевым в 1869 году. На таблице указано, что она отпечатана в одной из венских типографий.

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