На украинской антарктической станции пройдёт реконструкция

Киев, , 13:02 — REGNUM В конце января 2019 года на украинской станции «Академик Вернадский» впервые проведут реконструкцию, заявил и.о. директора Национального антарктического научного центра (НАНЦ) министерства образования и науки Евгений Дикий, сообщило 18 января информационное агентство «Украинские новости».

«На это было выделено сначала 15 млн гривен, а потом еще 19,6 миллиона. Хочу напомнить, что в целом этой станции уже более 70 лет, и британцы передали нам ее в 1996 в очень хорошем состоянии, но, конечно, за такое время она уже нуждается в серьезном обновлении многих систем», — рассказал Дикий.

Он сообщил, что на станции перекроют крышу, заменят отопление, обновят оборудование и отремонтируют топливный бак.

Кроме того, на станцию доставят кофеварку, которую давно просили учёные.

«Основные работы на станции будут проводить во время так называемого сезона — когда идет антарктическое лето. Это ближайшие два, два с половиной месяца. Поэтому вместе с сезонной экспедицией мы отправляем на станцию инженеров. Рассчитываем, что полностью с ремонтом справимся за 2 сезона, то есть этот и следующий год», — подытожил Дикий.

Напомним, арктическую станцию «Академик Вернадский» подарили Украине в 1996 году. До этого она называлась «Фарадей» и принадлежала Английскому антарктическому обществу.

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