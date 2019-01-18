В Красноярске разрабатывают метод оценки самовозгорания бурого угля

Красноярск, , 09:21 — REGNUM Молодые учёные Сибирского федерального университета создают эффективную расчётно-экспериментальную методику оценки самовозгорания бурых углей при их хранении и транспортировке. Об этом 18 января сообщает пресс-служба вуза.

«В Сибири и на Дальнем Востоке около 30% техногенных пожаров на промышленных предприятиях и 50% пожаров на объектах теплоэнергетики происходит по причине самовозгорания. Наша задача — создать надёжный расчётно-экспериментальный метод прогнозирования самовозгорания бурого угля при переработке, хранении и транспортировке железнодорожным транспортом», — сообщил участник проекта, аспирант Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Виктор Кузнецов.

По его словам, для определения кинетических параметров и критических условий самовозгорания бурого угля и продуктов его переработки использовалась экспериментальная установка.

Отмечается, что предложенный учёными метод позволит эффективно исследовать факторы, влияющие на увеличение рисков самовозгорания угля, при его перевозке и хранении. В будущем использование этого метода позволит обосновать и разработать конструкции специализированных контейнеров, снижающих вероятность самовозгорания бурого угля до минимума.

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