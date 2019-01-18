Новосибирские власти подали заявку на научно-образовательный центр

Новосибирск, , 08:46 — REGNUM Власти Новосибирской области направили в федеральный центр предложения о создании в регионе научно-образовательного центра (НОЦ). Работы, как заявили ИА REGNUM в областном правительстве, планируется проводить в рамках реализации проекта «Академгородок 2.0» — разработка модели НОЦ стала первым шагом. Пока же регион планирует принять участие в федеральном конкурсе на создание на своей территории НОЦ мирового уровня по шести основным направлениям.

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«В рамках национального проекта «Наука» и проекта «Академгородок 2.0» наш регион направил в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предложения и концепцию создания в Новосибирской области научно-образовательного центра — он призван стать современным инструментом, обеспечивающим разработку и создание таких форм взаимодействия научных, образовательных и инновационных организаций, которые востребованы современной и будущей экономикой», — прокомментировал планы новосибирских властей министр науки и инновационной политики области Алексей Васильев.

Как подчеркнул Васильев, Новосибирская область объективно является одним из наиболее перспективных регионов для создания НОЦ в том понимании, как он определён в указе президента: здесь расположена территория с высокой концентрацией исследований и разработок, научным и образовательным ядром; на компактной локализованной территории есть большое количество образовательных, научных, инновационных и высокотехнологичных производственных организаций.

Отметим, что создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов, научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе, — одна из задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина.

Что касается Новосибирской области, то на базе Новосибирского национального исследовательского государственного университета (НГУ) планируется создать тематические и отраслевые консорциумы с привлечением крупнейших высокотехнологических компаний по шести ключевым направлениям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Новосибирская область приступила к реализации проекта научного центра «Академгородок 2.0». Запланировано проектирование и строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). СКИФ — один из главных научных объектов будущего «Академгородка 2.0». На его создание планируется направить 37 миллиардов рублей. Проведение первых международных научных исследований с его использованием запланировано до конца декабря 2024 года.

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Тем временем наработки новосибирских учёных хотят использовать при реализации научных и инновационных проектов на острове Русский — при создании там крупного научно-технологического центра.

Напомним, поручение о разработке проекта создания на территории Новосибирской области научного центра президент России Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учёными Сибирского отделения РАН в Новосибирске 8 февраля 2018 года.

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