«Космические» сверхдержавы: Россия намерена вернуть космос в 2019 году

Руслан Хубиев, , 20:47 — REGNUM

Как известно прошедшие несколько лет были не самыми удачными для российской космической отрасли. Возросла аварийность, появились опасные конкуренты, снизилась загруженность предприятий и назрел аппаратный вопрос. В результате 2018 год не позволил России выбиться в лидеры по количеству космических пусков, однако 2019 год явно обещает воплотить эту цель в жизнь.

Провалы или успехи

В 80-е годы прошлого века, когда советская космонавтика вышла на пик своего развития, одна только программа «Буран-Энергия» обходилась стране в 6% годового бюджета СССР. В 90-е годы с распадом Советского Союза все надежды на дальнейшее развитие космоса рухнули. От планов на марсианские полеты и сверхтяжелую ракету «Вулкан» (грузоподъемностью в двести тонн) отечественная «индустрия» скатилась к банальному выживанию.

В таких условиях неудивительно, что средств, выделяемых Россией для сохранения конкуренции, не хватало по всем фронтам, и, тем не менее, российский космос выстоял. Обладая финансированием в 10 раз меньше американского и втрое меньше китайского, Роскосмос на сегодняшний день, имеет инфраструктуру, школу и ресурсы для решения широчайшего спектра задач.

Причем можно с уверенностью сказать, что ни одно другое космическое агентство столь полным набором компетенций и технологий не обладает. Учитывая столь неравнозначные базовые возможности подобное уже можно считать за большой успех, однако с 2019 года явно стартует новая попытка «реанимации» космической отрасли страны.

«ГЛОНАСС»

Космические аппараты систем ГЛОНАСС и GPS вопреки их гражданскому ореолу, в первую очередь, являются военными объектами. Обеспечивая глобальное покрытие земного шара навигационными сигналами они одновременно выводят страну, имеющую такие возможности в ранг «космической» сверхдержавы. Во многом по этой причине после окончания холодной войны наши стратегические «друзья и партнеры» сделали всё дабы под предлогом «исчезновения опасности столкновения» поставить на грань уничтожения не только группировку спутников предупреждения о нападении на нашу страну, но и все наработки России по глобальной системе позиционирования.

Развертывание ГЛОНАСС началось еще в далеком 1982 году, однако к развалу СССР из 24 спутников группировки на орбите оставалось едва десять. Большая их часть находились на грани предельных сроков эксплуатации и вот-вот должна были уйти на покой. В 2001 году с соответствующим указом президента система начала свое возрождение, а уже к 2010-му орбитальная группировка вернулась в строй. Этот факт чрезвычайно не понравился Белому дому, ведь сигнал российской навигационной системы с того момента не просто покрывал весь земной шар, но и давал стране возможность наводить баллистические ракеты на любую точку мира. Для сравнения — китайский проект аналогичной системы стартовал еще в 1994-м году, но, несмотря на несравнимые финансовые возможности, глобальный уровень «Бэйдоу» планирует получить лишь в 2020 году. Успехи космической отрасли России позволили стране поставить США и прочих геополитических «союзников» под ответный удар, а цели для Авангардов, Сарматов и Буревестников получили устойчивые координаты.

На 2019 год к пуску подготовлены еще четыре спутника основной системы, а помимо них начнется развертывание нового высокоорбитального сегмента ГЛОНАСС. Это в свою очередь расширит российские возможности до нового уровня и позволит стране включится в процесс глобального переустройства мира на пороге технологического рывка.

Беспилотные летательные аппараты, такси, дроны-доставщики и многое другое потребует от систем наведения ювелирной точности и предоставление такой навигации откроет огромный рынок для нашей страны. Высокоорбитальный сегмент ГЛОНАСС будет состоять из шести космических аппаратов размещенных в трех орбитальных плоскостях. Процесс запуска стартует с 2019 года и загрузит собой «свежие» космические мощности: вывод на орбиту будет осуществляться с использованием новой ракеты-носителя «Ангара-А5» с нового космодрома Восточный.

Национальный интернет

В июне 2015 года «Роскосмос» подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий пуск 672 малых спутников на ракетах-носителях «Союз». Этот большой коммерческий успех принес с собой и не меньшие угрозы. Дело в том, что подобные западные проекты ставят своей целью покрытие широкополосным спутниковым интернетом всей Земли, в том числе, и нашего с вами государства. А это в свою очередь не дает никаких гарантии тому, что системы связи не будут носить по отношению к нам разведывательный характер. Скорее, наоборот, они будут носить его со стопроцентной вероятностью.

Кроме того, OneWeb может стать монополистом на рынке спутникового интернета в определенных регионах России, а это поставит данные области в полную зависимость от чужих систем. С другой стороны, пуски иностранных спутников состоятся в любом случае, поэтому отказываться выводить их на российских ракетах не самый разумный путь.

В итоге Москва приняла компромиссное решение — осуществить 21 коммерческий пуск и при этом начать разрабатывать на вырученные деньги национальный спутниковый интернет. Еще летом 2018 года пресс-служба компании Роскосмос сообщила о запуске нового проекта с покрытием планеты высокоскоростным доступом в сеть. При этом система Роскосмоса заменит систему OneWeb на территории России, а также составит ей конкуренцию в других местах. Тем более это актуально потому, что на сегодняшний день подобной реализацией занимаются и другие международные проекты. В частности, европейская система O3b и американская Starlink.

Очевидно, что решение разрабатывать собственную национальную систему спутникового интернета — верный путь. Поскольку в ином случае это бы значило передачу сети под контроль Британии и Америки, а также полную утрату колоссального рынка внутри. Беспилотный транспорт, интернет вещей и защищенные передачи данных требуют непрерывного канала связи и доступа в сеть. Как, впрочем, этого требуют и российские программы освоения Арктики, районов Крайнего Севера и функционирования Севморпути. Первый этап опытно-конструкторских работ с разработкой и изготовлением образцов системы завершиться в 2020 году. Непосредственное создание группировки планируется начать с 2023 года.

Радиолокационная спутниковая система

Спутники дистанционного зондирования Земли на основе радиолокации позволяют получить изображение местности с качеством до нескольких сантиметров на пиксель. Применение в них разной длины волн позволяет заглянуть на глубину в несколько метров и обнаружить укрытия, трубопроводы, месторождения полезных ископаемых и многое другое.

До настоящего времени наша страна не имела в своей группировке спутников подобного назначения, однако в 2019-м году на орбиту начнут выводится аппараты нужного типа: «Кондор-ФКА» и «Обзор-Р». В нынешних реалиях концепция новой радиолокационной спутниковой системы особенно важна для России, ведь возможность наблюдать объекты под поверхностью земли в любых погодных условиях и в любое время ночи полезна не только с военной, но и с гражданской стороны.

МКС

Первого марта на Международную космическую станцию отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Как известно именно этот экипаж не смог попасть на станцию ранее из-за аварии ракеты «Союз-ФГ». В нынешнем году Овчинин и Хейг совершат свой космический полет снова.

Также, в конце этого года на ракете Протон в космос выведут многофункциональный лабораторный модуль «Наука», что станет стартом масштабного расширения российской части станции. Вывод «Науки» важен тем, что модуль является головной частью уже готовой цепочки усовершенствований. Сразу вслед за ним в состав МКС будет введен узловой модуль «Причал» и Научно-энергетический модуль.

Лунная программа

Крайне любопытно порой наблюдать как отличается реальность от интерпретаций западной прессы. Пока граждан США активно убеждают в том, что Луна — это безусловная американская вотчина, астронавты США проходят обучение в России. С ноября 2018 года в нашей стране началось формирование собственной национальной лунной программы, а с ноября 2017-го ведется совместный российско-американский проект по имитации полета на Луну. Причем второй его этап пройдет в Москве уже в марте этого года.

В состав участников войдут шесть человек из США и России, при этом командование будет осуществлять российский космонавт. Довольно иронично, что «лунной сверхдержаве» для чего-то нужно проходить подготовку именно в России, под руководством подполковника запаса ВКС нашей страны и по российским методикам обучения. Но о таких «мелочах» западные СМИ обычно «забывают» упомянуть…

Ракеты

Семейство РН «Протон» — ракеты с огромным модернизационным потенциалом. Однако в последние годы проблемы и конкуренты оттеснили их на второй план. В 2018 году Протон стартовал всего лишь дважды. В 2017-м четыре раза. В 2016-м году было совершено три пуска и наконец в 2019 году знаменитая ракета возвращается в строй. На этот раз к пуску запланировано сразу десять Протонов различного класса. Ракеты продолжат свое использование до 2025 года, затем «ветеранов» либо заменят на более современные аналоги, либо будет начата их глубокая модернизация.

Также в 2019 году пройдет пуск новой российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» которая в будущем должна будет прийти на смену Протонам. Причем поводом для этого послужил не только технический вопрос — замена предшественницы с топливом из гептила, но и вопросы большой политики. Уязвимость Протонов заключается в том, что единственный стартовый стол для данной ракеты находится на Байконуре, а учитывая опыт последних лет зависимость России от бывших стран СНГ лучше не увеличивать. Ангара, напротив, имеет стартовый стол на российском космодроме Плесецк, а также в скором времени получит еще один на космодроме Восточный.

Помимо этого, в 2019 году активизируется работа над проектом многоразовой ракеты-носителя «Ангара-1.2». Это легкая версия Ангары, оснащенная крыльями. После окончания маршевой работы первая ступень расправляет крылья и по-самолетному начинает путь на аэродром. У ступени выдвигаются шасси, и она совершает посадку на полосу как нетипичный лайнер. Первый тестовый полет «Ангара-1.2ПП» прошла еще в 2014 году теперь работа над проектом возобновляется.

Российская ракета «Союз-5» также станет предметом пристальной работы этого года. Данный проект, как и «Ангара-1.2» будет обладать технологией многоразового использования и придет на замену Зенитам, собираемых ранее в УССР. Первый ее старт назначен на 2022 год, тогда она должна будет вывести с космодрома Байконур новый российский космический корабль «Федерация»

Не меньшие претензии выдвигает и проект уральского предприятия ГРК Макеева, специалисты которого на протяжении нескольких лет ведут разработку многоразовой ракеты «Корона». Это должна быть одноступенчатая ракета, которая, в отличие от SpaceX и Blue Origin, самостоятельно возвращается на Землю не частично, а целиком.

Итоги

Космос — это проекты, которые длятся десятилетиями, и в них российская отрасль, несмотря на шельф проблем, справляется со своими задачами. С обеспечением государственных интересов, с заказами Минобороны и пусками новой инфраструктуры в интересах «народного хозяйства» страны. С коммерческой стороной вопроса всё не так гладко, однако поиски стратегии ведутся, и конкуренция внутри отрасли растет.

Плодотворное соперничество Роскосмоса, РКК «Энергия», ГРЦ Макеева, центра Хруничева и других российских разработчиков и компаний приносит свои плоды. «Космос» России проводит чистку, решает аппаратные проблемы и при этом по-прежнему сохраняет свои широчайшие компетенции. Важно лишь сделать из допущенных ранее ошибок правильные выводы и с 2019 года грамотно реализовать их.