К 2023 году создадут биотехнологию по восстановлению загрязненной Арктики

Мурманск, , 14:56 — REGNUM В Мурманске подписан грант-контракт на реализацию международного проекта «Биоремедиация арктического побережья». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росстандарта, который является ведущим партнером проекта.

В рамках проекта до конца 2021 года будет разработана биотехнология для комплексного восстановления прибрежной зоны Арктики, загрязненной в результате разливов нефти. Технология основана на трех компонентах: нефтеокисляющих микроорганизмах (бактерии, грибы, водоросли), сорбентах на основе органического и минерального материалов и растениях-фитомелиорантах.

Специалисты Мурманского ЦСМ создадут водонефтяные эмульсии на основе нескольких типов нефти для проведения экспериментов с нефтеокисляющими организмами, сорбентами и растениями. А оборудованная «холодной комнатой» лаборатория позволит проводить испытания при низких температурах, типичных для Арктики.

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Новая технология основана на естественных процессах самовосстановления в окружающей среде, поэтому она должна стать более эффективным и экологически чистым решением по сравнению с существующими методами.

Проект финансируется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014−2020». Партнерами с российской стороны также выступают Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской Академии наук, ООО «Стурвик Консалт». Норвегию представляет Университет Тромсё — Арктический университет Норвегии, Финляндию — Финский институт окружающей среды SYKE.

Результаты работ будут доступны научному сообществу трех стран, а также заинтересованным организациям и ведомствам.

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Справка:

Программа приграничного сотрудничества «Коларктик 2014−2020» представляет собой финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам приграничных территорий восьми регионов из четырех стран — Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа России; губернии Лапландия Финляндии; губерний Финнмарк, Тромс и Нурланд Норвегии, губернии Норрботтен Швеции.