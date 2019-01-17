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Российские ученые ввели вирус Зика мышам с опухолью мозга

Наука

Вирус стал атаковать раковые клетки

Новосибирск, 17 января 2019, 12:22 — REGNUM  Эксперимент с применением вируса Зика для лечения опухоли мозга показал перспективность такого направления. Опыты поставили на мышах в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), сообщает 17 января пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Ученые решили проверить, будет ли вирус атаковать раковые клетки. Лабораторным мышам под кожу подсадили клетки человеческой глиобластомы, одной из наиболее агрессивных форм опухолей, а затем ввели в их организм вирус Зика.

Оказалось, что вирус, атакуя клетки, замедлил их рост. При этом остальной организм существенно не пострадал. В дальнейшем грызунам хотят внедрить опухоль в мозг и проверить действие вируса на ней.

Специалисты отмечают, что успех эксперимента позволит приступить к разработке лечения опухоли мозга у человека. Препарат будет создан на основе неопасной версии вируса, а его действие будет более щадящим, чем химиотерапия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французские ученые предложили новый способ измерения механических свойств раковой опухоли и оценки эффективности химиотерапии. Он основан на методе рассеяния Бриллюэна — измерении спектра излучения после просвечивания образца монохроматическими волнами видимого света.

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