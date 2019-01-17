ЦЕРН планирует строительство нового коллайдера

Женева, Швейцария, , 11:57 — REGNUM Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) планирует строительство Будущего циклического коллайдера (Future Circular Collider, FCC). Об этом сообщается на сайте ЦЕРН.

Строительство предполагается начать не раньше 2040 года. Стоимость нового ускорителя оцениваеся в €9 млрд, из которых €5 млрд пойдет на строительство 100-километрового тоннеля.

Поначалу новый коллайдер предполагается использовать для сталкивания пучков электронов и позитронов с энергией около 100 тераэлектронвольт. Однако затем ускоритель переоборудуют для протон-протонных пучков, как в Большом адронном коллайдере

Как ранее сообщало ИА REGNUM, научные эксперименты на Большом адронном коллайдере остановлены на два года. Инженеры и учёные будут проводить ремонт и модернизацию ускорителя.

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