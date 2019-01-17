Вулканологи опровергли сообщения о начале извержения Шивелуча

Петропавловск-Камчатский, , 11:22 — REGNUM Опубликованная рядом СМИ информация о начале извержения камчатского вулкана Шивелуч не подтверждается специалистами Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Об этом сообщает 17 января РИА Новости.

«Информация о начале извержения Шивелуча не соответствует действительности», — подчеркнула руководитель KVERT Ольга Гирина.

По ее словам, указанный вулкан начал проявлять повышенную активность с ноября 2018 года, однако масштабного извержения не ожидается.

Напомним, ранее некоторые СМИ разместили сообщения о том, что в ночь с 16 на 17 января началось извержение самого северного из действующих вулканов Камчатки —Шивелуча.

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