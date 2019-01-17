Четверг, 17 Января 2019 года
11:45:42 МСК

Вулканологи опровергли сообщения о начале извержения Шивелуча

Наука

Указанный вулкан начал проявлять повышенную активность с ноября 2018 года

Петропавловск-Камчатский, 17 января 2019, 11:22 — REGNUM  Опубликованная рядом СМИ информация о начале извержения камчатского вулкана Шивелуч не подтверждается специалистами Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Об этом сообщает 17 января РИА Новости.

«Информация о начале извержения Шивелуча не соответствует действительности», — подчеркнула руководитель KVERT Ольга Гирина.

По ее словам, указанный вулкан начал проявлять повышенную активность с ноября 2018 года, однако масштабного извержения не ожидается.

Напомним, ранее некоторые СМИ разместили сообщения о том, что в ночь с 16 на 17 января началось извержение самого северного из действующих вулканов Камчатки —Шивелуча.

Читайте также: Вулкан Шивелуч выбросил пепел

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Извержения вулканов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить