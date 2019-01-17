В России разработали антимикробные покрытия для защиты топливных систем

Москва, , 09:02 — REGNUM Антимикробные покрытия для защиты топливных систем в отраслях крупной промышленности разработали специалисты Межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» (структура МГТУ им. Н.Э. Баумана). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Для исследования и разработки методики оценки микробиологической поражаемости полимерных материалов топливных систем они использовали кватернизованные производные ряда материалов, проявляющих хорошие антимикробные свойства благодаря способности разрушать стенки как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий.

Детальное исследование воздействия микроорганизмов на свойства топлива проводилось несколькими методами, среди них изучение поверхности богатой питательной среды после пересева на нее культур микроорганизмов, инкубированных вместе с топливом, и оценка ее обрастания микроорганизмами, изучение деструкции топлива методами ГХ-МС, ИК-спектроскопии, УФ-спектроскопии, ЯМР-спектроскопии, контроль степени мутности и внешнего вида топлива, а также сравнение плотности исходного топлива и топлива, инкубированного с суспензиями микроорганизмов.

В результате учёными была разработана методика оценки микробиологической поражаемости элементов топливных систем и топлив, а также, были созданы антимикробные покрытия для резиновых изделий, грунтовки и антимикробная присадка для топлива с целью защиты топливных систем от микроорганизмов, которые являются высокоэффективными и не уступают современным аналогам.

МИЦ «Композиты России» — это структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана созданное 15 июня 2011 года для содействия в разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных решений университета (новые материалы, композиты, нанотехнологии, информационные технологии), формирования научного задела и современных образовательных технологий и программ. Центр реализует «замкнутый цикл» инжиниринговых и научно-образовательных услуг, от разработки до внедрения технологий и промышленной продукции в ключевые сектора экономики РФ, такие как: транспортный, строительный, ЖКХ, энергетический, нефтегазовый, медицинский и IT.

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