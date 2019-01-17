Назван простой способ улучшения памяти и работы мозга

Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Физическая активность, включая прогулки и работу по дому, положительно влияет на память и другие когнитивные функции головного мозга. О соответствующем исследовании говорится в пресс-релизе, размещенном на портале EurekAlert.

Исследователи из США предложили эксперимент 454 добровольцам, у 191 из которых были признаки деменции. У участников в течение 20 лет оценивали мышечную силу, мышление и память. Все добровольцы согласились, что их головной мозг после смерти изучат.

В среднем за два года до конца жизни участники получали акселерометр, который носили на запястье. Прибор фиксировал любую физическую активность, от перемещений по дому до физкультуры. Выяснилось, что люди с сидячим образом жизни чаще страдали от слабоумия, а их тесты на память и мышление были хуже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанские ученые выявили зависимость между недостатком сна и повышением риска развития атеросклероза сосудов. Они пришли к выводу, что люди, чей сон длится меньше шести часов, с большей вероятностью получат атеросклероз.

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